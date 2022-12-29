В правительстве Рязанской области вручили государственные и региональные награды

28 декабря в правительстве региона прошла церемония вручения государственных и региональных наград, которую провел губернатор Рязанской области Павел Малков. Об этом сообщила пресс-служба правительства.

В своем приветственном слове Павел Малков подчеркнул, что высокими наградами отмечены труд и достижения выдающихся представителей разных профессий.

«Вы их заслужили своим неравнодушным отношением к делу, ответственной и профессиональной работой, мастерством, которым вы делитесь с молодыми специалистами, вниманием к людям, которым нужна поддержка и забота, — подчеркнул Павел Малков. — Все эти награды — благодарность вам от общества, области и руководства нашей страны. Вы делаете Рязанскую область лучше, сильнее и успешнее. Мы и в дальнейшем рассчитываем на ваш опыт, знания, таланты. Впереди масштабная, системная и большая работа. Вместе с вами, профессиональной элитой региона, будем приводить всё в порядок и делать жизнь рязанцев лучше».

Государственных и региональных наград удостоились 35 представителей промышленных предприятий, сельского хозяйства, науки, медицины, образования, спорта, журналистики и других отраслей. За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Орденом Дружбы награжден генеральный директор АО «Старожиловский молочный комбинат Иван Шерняев. Тренер СШОР «Комета» Дмитрий Сергеев удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Нескольким рязанцам присуждены почетные звания «Заслуженный работник социальной защиты населения РФ», «Заслуженный работник физической культуры РФ», вручены почетные грамоты, благодарность Президента РФ.

Звания «Почетный гражданин Рязанской области» удостоен тренер спортивной сборной команды РФ по дзюдо, заслуженный мастер спорта Михаил Пуляев. В ходе церемонии вручены почетные знаки «За заслуги перед Рязанской областью», «Родительская доблесть», памятный знак «За наивысшие достижения». Среди отмеченных премией Губернатора — врач-пульмонолог областной клинической больницы им. Н. А. Семашко Елена Алмазова, художественный руководитель песенно-инструментального ансамбля «Радуница» Александр Ермаков. Композитор в своем ответном слове поблагодарил главу региона за поддержку культуры. Директор издательства «Пресса» Александр Анитов рассказал о фильме «Дорога домой», который в этом году стал лауреатом Всероссийского конкурса «ТЭФИ-регион».

Павел Малков поздравил рязанцев с заслуженными наградами и наступающим Новым годом: «Уверен, что впереди у вас еще много побед и достижений. Желаю всем дальнейшего развития и новых успехов».