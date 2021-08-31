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Вторник, 31 августа, 2021
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В повреждённом огнём доме на Черновицкой восстановили водоснабжение

7info7
В повреждённом огнём доме на Черновицкой восстановили водоснабжение

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В пятиэтажке на улице Черновицкой, где на прошлой неделе горела крыша, идут восстановительные работы. О ходе работ отчиталась мэр Рязани Елена Сорокина на совещании 30 августа.

Сейчас в доме завершают демонтаж кровельных материалов. Водоснабжение в квартирах полностью восстановили. Электроснабжение организовано по временной схеме и частично отсутствует.

Специалисты администрации продолжают консультировать собственников пострадавших квартир, им помогают найти решения проблем.

К каждой ситуации подходят персонально, — отметили в администрации.

Видео с моментом тушения пожара, который случился в ночь на 26 августа, можно найти по ссылке.

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