В повреждённом огнём доме на Черновицкой восстановили водоснабжение

В пятиэтажке на улице Черновицкой, где на прошлой неделе горела крыша, идут восстановительные работы. О ходе работ отчиталась мэр Рязани Елена Сорокина на совещании 30 августа.

Сейчас в доме завершают демонтаж кровельных материалов. Водоснабжение в квартирах полностью восстановили. Электроснабжение организовано по временной схеме и частично отсутствует.

Специалисты администрации продолжают консультировать собственников пострадавших квартир, им помогают найти решения проблем.

К каждой ситуации подходят персонально, — отметили в администрации.

Видео с моментом тушения пожара, который случился в ночь на 26 августа, можно найти по ссылке.