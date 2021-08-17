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Вечером во вторник, 17 августа, на улице Октябрьской в посёлке Приокский Рязани троллейбус сбил человека. Информацию опубликовала группа «ДТП | Аварии | Рязань».

Рязанка, очевидец ДТП, рассказала, что перед случившемся двое мужчин в возрасте около 40 лет и женщина стояли на улице. Люди что-то обсуждали. Затем они пошли, но один мужчина, будто что-то вспомнил и побежал. На пешеходном переходе его сбил троллейбус.

Перед транспортного средства был в крови, сбитый пешеход отлетел под машину. Сообщается, что пострадавший был без сознания, его забрала скорая помощь.