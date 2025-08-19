В поселке Никуличи идет ремонт дороги по Нефтезаводской улице

В поселке Никуличи 18 августа состоялся осмотр хода ремонта участка дороги на Нефтезаводской улице. В нём приняли участие представители городской администрации, подрядной организации, активисты ТОС посёлка, депутаты.

Ремонт проходит при поддержке областной программы поддержки местных инициатив. В рамках этой программы ремонтируется уже шестая поселковая дорога. Также в своё время проектами местных инициатив ТОС Никуличи стали восстановление колодца отца Авеля на ул. Пронской и устройство двух лестничных спусков.

Кроме того, в 2025 году ещё одна дорога посёлка — ул. Хлебная — ремонтируется в рамках новой муниципальной программы «Окраины». Она была разработана по инициативе главы администрации города Виталия Артемова при поддержке Правительства Рязанской области и депутатского корпуса.

Губернатор Рязанской области Павел Малков отметил, что в этом году в план ремонта вошли более 100 объектов по всему региону.