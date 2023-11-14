В получении взяток подозревают ректора Современного технического университета

Подозреваемым в получении взяток может быть ректор Современного технического университета Алексей Ширяев. Об этом сообщает телеграмм-канал «Усы Куракиной».

Университет является автономной некоммерческой организацией и готовит студентов по таким направлениям, как архитектура, сервис, строительство, теплоэнергетика и теплотехника, информатика и вычислительная техника и другие.

Напомним, ранее СУ СК России по Рязанской области сообщил, что ректора одного из рязанских вузов подозревают в получении взяток от студентов.