Вторник, 14 ноября, 2023
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В получении взяток подозревают ректора Современного технического университета

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Подозреваемым в получении взяток может быть ректор Современного технического университета Алексей Ширяев. Об этом сообщает телеграмм-канал «Усы Куракиной».

Университет является автономной некоммерческой организацией и готовит студентов по таким направлениям, как архитектура, сервис, строительство, теплоэнергетика и теплотехника, информатика и вычислительная техника и другие.

Напомним, ранее СУ СК России по Рязанской области сообщил, что ректора одного из рязанских вузов подозревают в получении взяток от студентов.

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