Воскресенье, 19 марта, 2023
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В Польше назвали условия прямого военного конфликта с Россией

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Фото: Минобороны РФ

Посол Польши во Франции Ян Эмерик Росцишевский заявил в эфире телеканала LCI, что в случае, если Украина не сможет «отстоять независимость» на поле боя, то Польша вынуждена будет стать прямым участником конфликта с Россией. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По мнению дипломата, украинский кризис является сражением за базовые ценности и культуру Запада, и поэтому важно защищать их.

Ранее Сергей Нарышкин, глава СВР, сообщал, что Вашингтон вместе с Варшавой разрабатывают планы установления военно-политического контроля Польши над «историческими владениями» на Украине, а также о том, что соседняя страна проводит подготовку к захвату территорий в западной части Украины.

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