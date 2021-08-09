В Подольске отчим два года насиловал дочь сожительницы

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Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины в подмосковном Подольске, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, пишет МК.

Выяснилось, что несколько лет назад 34-летняя местная жительница познакомилась с приезжим из республики Узбекистан. Парочка начала встречаться. У женщины была маленькие дети: дочь и сын.

В начале лета девочка пожаловалась маме, что отчим уже два года заставляет ее заниматься с ним сексом и совершает другие развратные действия в деревянной пристройке в гаражно-строительном кооперативе, где он трудился охранником. Женщина отказалась в это поверить, решив, что дочка все выдумала.

Однажды она рассказала об этом родственникам, которые забили тревогу. Вскоре о случившемся узнали полицейские, которые задержали мужчину. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что ребенок не врет.