21.7 C
Рязань
Вторник, 10 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираПроисшествия

В Подольске отчим два года насиловал дочь сожительницы

Никита Брыкин
В Подольске отчим два года насиловал дочь сожительницы
- Advertisement -

Возбуждено уголовное дело в отношении мужчины в подмосковном Подольске, который подозревается в изнасиловании несовершеннолетней, пишет МК.

Выяснилось, что несколько лет назад 34-летняя местная жительница познакомилась с приезжим из республики Узбекистан. Парочка начала встречаться. У женщины была маленькие дети: дочь и сын.

В начале лета девочка пожаловалась маме, что отчим уже два года заставляет ее заниматься с ним сексом и совершает другие развратные действия в деревянной пристройке в гаражно-строительном кооперативе, где он трудился охранником. Женщина отказалась в это поверить, решив, что дочка все выдумала.

Однажды она рассказала об этом родственникам, которые забили тревогу. Вскоре о случившемся узнали полицейские, которые задержали мужчину. Судебно-медицинская экспертиза выявила, что ребенок не врет.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,524ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]