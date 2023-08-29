В Подмосковье женщины пытались изгнать демона из пса

В Подмосковье две женщины скрутили собаку, замотали лапы и морду скотчем и начали ходить вокруг с крестом. Местные жители считают, что животное хотят убить, сообщает телеграм-канал Baza.

По данным источника, добрый пёс жил на пилораме, на людей не нападал. Елена с соседкой связали собаку и решили изгнать демона. Якобы, собака ворует коз.

Зоозащитники считают, что коз Елена убила сама, два трупа найдены у неё в пруду. Также есть видео, как она обливает кошку кипятком и бреет наголо.

Работники пилорамы сумели забрать и спрятать пса.