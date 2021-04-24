В Подмосковье жена застала мужа в постели с 14-летней дочерью

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Возбуждено уголовное дело в отношении жителя подмосковных Химок, который подозревается в изнасиловании потерпевшей, не достигшей 14-летнего возраста, пишет МК.

Сообщается, что в 2007 году молодая женщина, у которой было двое детей – дочка 2006 года рождения и младший сын, познакомилась с мужчиной. В 2010 году пара решила пожениться, и у них родился сын.

Ночью 18 апреля мать проснулась и не обнаружила мужа рядом с собой. Она услышала, что из комнаты дочери доносились странные звуки. Женщина вошла туда и увидела, что ее супруг занимался сексом с ее 14-летней падчерицей. Мать сразу же позвонила в полицию, и извращенца задержали.

Выяснилось, что отчим на протяжении четырех лет насиловал девочку и заставлял смотреть порнофильмы. Злоумышленник убедил ребенка, что это их игра, о которой никому и никогда нельзя рассказывать.

По его словам, у них с женой испортились отношения из-за бытовых конфликтов, и она подумывала о разводе, и таким образом мужчины пытался отомстить возлюбленной.

Сейчас решается вопрос об аресте подозреваемого.