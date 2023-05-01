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Понедельник, 1 мая, 2023

В Подмосковье жена откусила нос мужу из-за отказа устроить праздник

Полиция проводит проверку по факту нападения жены на мужа в подмосковном Щелково, сообщил МК.

Инцидент произошел 29 апреля. Семейная пара отмечала день рождения своего знакомого рядом с домом на улице Ватутина. Компания начала расходиться, но женщине захотелось продолжить праздник, и она позвала всех к себе домой. Это не понравилось ее супругу.

В итоге возлюбленные сильно поругались и ушли с застолья. В лифте конфликт разразился с новой силой. Злоумышленница воспользовалась тем, что руки мужа заняты сумками, вцепилась зубами в его нос и откусила его часть.

Мужчине потребовалась медпомощь. Врачи зашили рану. Но прежнего вида носа воссоздать не удалось. Потерпевший написал заявление на жену, от которой у него двое маленьких детей.

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