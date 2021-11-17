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Среда, 17 ноября, 2021
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В Подмосковье задушили и зарубили пожилую супружескую пару

Александр Ильин

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В городе Волоколамск в Московской области неизвестный устроил расправу над пожилыми супругами. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. 

По данным телеканала, пенсионеров обнаружили на улице Панфилова. Установлено, что мужчину зарубили, а его жену — задушили. 

По неподтвержденным данным, супруги сами впустили убийцу себе в дом, поскольку при осмотре места происшествия полиция обнаружила, что ворота заперты изнутри, а входная дверь приоткрыта. 

Официальная информация о случившемся уточняется.

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