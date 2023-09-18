Полицейские задержали 41-летнего ярославца на внедорожнике в подмосковном городе Ступино, в салоне которого находилась женщина с телесными повреждениями, пишет телеграм-канал SHOT.
По данным издания, у пострадавшей не было пальца. Рядом с ней была маленькая девочка.
До задержания водитель джипа устроил массовую аварию на улице Липецкой в столичном районе Восточное Бирюлево. По словам очевидцев, он протаранил около десяти автомобилей.
В полиции уточнили, что во время поездки 41-летний мужчина поругался с 30-летней пассажиркой. В ходе конфликта злоумышленник несколько раз ударил ее предметом, похожим на топорик.
Телеграм-канал SHOT утверждает, что задержанный ехал с женой и дочкой домой в Ярославль от родственников в Тамбове.
Сейчас по факту случившегося идет проверка.