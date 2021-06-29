В Подмосковье вор убивал всех своих новых знакомых

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Суд вынес приговор 27-летнему безработному Константину Лобарешных, который в течение нескольких дней убил трех случайных людей, пишет МК.

В конце октября 2019 года в селе Жаворонки неоднократно судимый за кражи мужчина распивал спиртное с незнакомцем в заброшенном кафе на 37-м километре Минского шоссе. В какой-то момент между ними возник словесный конфликт.

В итоге злоумышленник зверски избил собутыльника, связал ему руки и оттащил тело к колодцу. Вскоре в кафе появился еще один мужчина, который стал задавать неудобные вопросы.

Тогда Лобарешных расправился и с ним, связав его и также притащив к колодцу, куда вскоре скину оба тела. Жертвы погибли мучительной смертью, захлебнувшись в воде.

После этого убийца приехал в село Степанщина и познакомился в местном магазине с 42-летней женщиной. Он заманил жертву в лесополосу, где избил несчастную и надругался над ней. Мужчина задушил потерпевшую, чтобы она не сдала его в полицию. В итоге его поймали.

Мужчину приговорили к 22 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на полтора года.