В Подмосковье внук случайно заснял на камеру изнасилование 89-летней бабушки

Возбуждено уголовное дело в отношении 65-летнего мужчины, который обвиняется в изнасиловании 89-летней женщины, пишет МК.

Инцидент произошел 21 ноября. Семья ухаживала за своей престарелой родственницей, которая несколько лет страдала потерей памяти. В ее квартире установили камеры видеонаблюдения, чтобы следить за ее состоянием.

Внук решил проверить бабушку и увидел, что у нее в квартире находится посторонний. Им оказался сосед, военный пенсионер, который под руки отвел пенсионерку к дивану, уложил и начал имитировать половой акт.

Опешивший внук решил обратиться в полицию, предоставив органам запись видеонаблюдения в качестве доказательства.