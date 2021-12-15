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Среда, 15 декабря, 2021
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В Подмосковье скончались два человека, отравившись спиртом из Рязанской области

Александр Ильин

В Подмосковье вынесли приговор жителю Луховиц, которого признали виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух лиц), сообщает пресс-служба следственного комитета по Московской области. 

Установлено, что летом 2021 года мужчина приобрёл в Рязанской области не менее 5 канистр с метиловым спиртом. Затем продал две из них своим знакомым под видом алкоголя. 

После употребления спиртного трое потерпевших были доставлены в больницу. Двое вскоре скончались.  

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Суд назначил мужчине наказание в виде 3 лет и 5 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. 

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