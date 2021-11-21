В Подмосковье подростки толпой избили 17-летнего сверстника и сняли всё на видео

В подмосковном Пушкине толпа подростков жестоко избила 17-летнего молодого человека. Всё происходящее они снимали на камеры телефонов, сообщает Piter.tv.

После размещения в Сети ролика следственный комитет РФ начал проверку по этому инциденту. Председатель СК Александр Бастрыкин взял расследование на личный контроль.

Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие около 10 молодых людей. Одного из них противники повалили на землю, после чего сразу несколько человек стали бить его.

Как уточняет Piter.tv, подобные драки в Пушкине происходят регулярно.