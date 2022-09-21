В Подмосковье отремонтировали 16 территорий медучреждений

В Московской области продолжается ремонт территорий медицинских учреждений, уже отремонтировали 16 территорий больниц и поликлиник. Как отметили в Минтрансе Подмосковья, на территориях уложили новое покрытие, а также установили новый бордюрный камень и отремонтировали пешеходные дорожки.

«Несколько лет в рамках ремонтного сезона в Подмосковье дорожные службы обновляют покрытие на территориях медучреждений, что повышает комфорт жителей региона. Сегодня работы завершены на 16 территориях медицинских учреждений в 10 муниципалитетах — половину от общего плана. В настоящее время работы продолжаются», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

В Ленинском округе ремонт завершили на территориях Видновской районной больницы и филиала домодедовского отделения «Видное», в Подольске – на территории горполиклиники №1, в Шатуре – областной станции скорой медпомощи. В Клину отремонтировали площадки у Клинской городской больницы, Зубовской врачебной амбулатории и психиатрической больницы №13. В Долгопрудном покрытие обновили на территории Долгопрудненской ЦРБ, в Волоколамске – на территории филиала Истринской больницы. В Шаховском округе отремонтировали территорию Шаховской ЦРБ, а в Наро-Фоминске – Наро-Фоминской областной больницы.

Всего в этом году покрытие обновят на территориях более 30 медучреждений. Больше всего отремонтируют в Клину и Люберцах, где суммарно обновят покрытие 14 медучреждений. Всего планируется обновить более 30 тыс. кв.м. Работы планируется завершить осенью.