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Вторник, 21 сентября, 2021
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В Подмосковье обнаружили расфасованный по пакетам расчленённый труп

Александр Ильин
В Подмосковье обнаружили расфасованный по пакетам расчленённый труп
арест

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В Московской области полиция задержала 36-летнего жителя Подольска, который обвиняется в жестоком убийстве своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по области. 

Сообщение о найденных частях трупа, разделённых по пакетам, поступило в полицию 20 сентября. Прибывшие на место правоохранители задержали по горячим следам подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Он признался, что убитый был его приятелем, с которым они познакомились в СИЗО. 

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».

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