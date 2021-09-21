В Подмосковье обнаружили расфасованный по пакетам расчленённый труп

В Московской области полиция задержала 36-летнего жителя Подольска, который обвиняется в жестоком убийстве своего приятеля. Об этом сообщает пресс-служба СК РФ по области.

Сообщение о найденных частях трупа, разделённых по пакетам, поступило в полицию 20 сентября. Прибывшие на место правоохранители задержали по горячим следам подозреваемого. Им оказался ранее судимый мужчина. Он признался, что убитый был его приятелем, с которым они познакомились в СИЗО.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Убийство».