Суббота, 27 июля, 2024

В Подмосковье мужчина отрезал голову возлюбленной и положил ее в рюкзак

Автор: powder

Опубликовано

Житель Подмосковья отрезал голову своей возлюбленной и попал под машину, пытаясь сбежать, сообщил SHOT.

По данным телеграм-канала, обезглавленное тело 28-летней девушки нашла мать убийцы в четверг в деревне Новинки. По ее словам, тело лежало в доме на полу, в туловище был воткнут нож.

Недалеко от дома сотрудники нашли голову жертвы, она была в рюкзаке, который валялся в траве. Позже выяснилось, что в четверг вечером ее сожитель бегал по трассе и кидался на машины, в результате его сбили.

«Сейчас он в реанимации в коме с проломленным черепом», – говорится в публикации.

Мать злоумышленника уточнила, что в последнее время у ее сына обострилась агрессия.

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