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Понедельник, 28 марта, 2022

В Подмосковье Mercedes Аллы Пугачёвой попал в ДТП

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В Подмосковье Mercedes Аллы Пугачёвой попал в ДТП

Александр Ильин
Фото: Инстаграм Аллы Пугачевой

Утром 22 марта на шестом километре трассы Аниково – Агафоново – Кубинка в Московском области Mercedes S500 Аллы Пугачёвой попал в аварию с автомобилем ГАЗ, сообщает «Комсомольская правда». 

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По данным ГИБДД, водитель отечественного авто не заметил дорожный знак и, не пропустив Mercedes, столкнулся с ним на перекрёстке. 

Пострадавших в ДТП нет. На момент происшествия пассажиров в автомобилях не было. Кто находился на рулём иномарки, пока неизвестно.

Известно, что сейчас Алла Пугачёва находится в Израиле.

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