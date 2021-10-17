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Воскресенье, 17 октября, 2021
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В Подмосковье мать отдала ребенка паре извращенцев

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Жительница Подмосковья отдала своего четырехлетнего сына паре извращенцев, которых подозревают в развратных действиях в отношении ребенка, пишет МК.

На днях мальчик пожаловался 65-летней бабушке на плохое самочувствие. Во время медицинского осмотра был выявлен факт насилия над ребенком. Услышав дикую историю, пожилая женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что в августе мама отвезла его в гости к своей подруге, с которой фактически делила своего 30-летнего сожителя. «Няньки» злоупотребили спиртным и вечером совратили мальчики. Ребенок не стал ничего рассказывать родственникам.

Выяснилось, что ее мать воспитывает еще двух детей 2 и 8 лет, ведет разгульный образ жизни и балуется наркотиками. Родной отец ребятишек отбывает срок в колонии.

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