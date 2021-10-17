В Подмосковье мать отдала ребенка паре извращенцев

Жительница Подмосковья отдала своего четырехлетнего сына паре извращенцев, которых подозревают в развратных действиях в отношении ребенка, пишет МК.

На днях мальчик пожаловался 65-летней бабушке на плохое самочувствие. Во время медицинского осмотра был выявлен факт насилия над ребенком. Услышав дикую историю, пожилая женщина обратилась в полицию.

Выяснилось, что в августе мама отвезла его в гости к своей подруге, с которой фактически делила своего 30-летнего сожителя. «Няньки» злоупотребили спиртным и вечером совратили мальчики. Ребенок не стал ничего рассказывать родственникам.

Выяснилось, что ее мать воспитывает еще двух детей 2 и 8 лет, ведет разгульный образ жизни и балуется наркотиками. Родной отец ребятишек отбывает срок в колонии.