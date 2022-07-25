В Подмосковье ищут подозреваемого в убийстве двух человек.

Трагедия произошла 23 июля в Павловском Посаде. С разницей в пару часов были обнаружены тела двух мужчин. Информация об этом появилась в Telegram канале Baza.

Полицейские установили главного подозреваемого — 53-летнего местного жителя Игоря Кружкова. Он объявлен в розыск, но пока найти его не удалось.

По предварительной информации, ранее Кружков был охотником, но оружие у него изъяли, а затем положили в психиатрическую больницу с диагнозом шизофрения. Поводом послужили угрозы местным жителям.

Местонахождение подозреваемого сейчас неизвестно. Правоохранители предупреждают граждан, что мужчина вооружён и может быть опасен.

Telegram канал 112 сообщает приметы подозреваемого: мужчина одет в камуфляжную форму, с собой рюкзак и ружьё.

Официальных комментариев пока не поступало.