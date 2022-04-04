В Подмосковье бомж изнасиловал школьника в заброшенном здании

Правоохранители задержали бездомного мужчину в Подмосковье, которого обвиняют в надругательстве над подростком, пишет МК.

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Инцидент произошел днем 3 апреля. По предварительной версии, 15-летний подросток решил сходить к старому зданию вокзала, о котором среди его сверстников ходит много легенд.

Там мальчик с банкой пива в руках встретил 34-летнего бомжа, уроженца Киргизии. Он распил с подростком спиртное и сделал комплимент его «нежным рукам». Вскоре злоумышленник предложил жертва провести экскурсию по автовокзалу, а заодно и «пошалить», на что тот согласился.

В разгар злодеяния потерпевший попытался вырваться. Несмотря на то, что мужчина крепко удерживал парня, ему удалось сбежать. Подросток позвонил в полицию и рассказал о случившемся.