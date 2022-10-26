В Подмосковье 10 сотрудников полиции уволились из МВД, не желая ехать в зону СВО, сообщает Mash.

По данным канала, после увольнения экс-правоохранители отправились вставать на учёт в военкомат и получили повестки. Сейчас мобилизованные находятся в зоне спецоперации в качестве рядовых и сержантов. Офицерские звания полиции в армии недействительны.

— Ребята служат под руководством Минобороны, передают чёткий месседж своим бывшим коллегам, которые понимают, что служить на СВО офицером как-то покомфортнее, — пишет Mash.

Изначально офицеров полиции планировали отправить в ЛДНР, Херсонскую и Запорожскую области в качестве менторов — налаживать работу местных ОВД, набирать людей, обучать и прочее.

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