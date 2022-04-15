11.6 C
Рязань
Пятница, 15 апреля, 2022

В почтовое обращение в рамках серии «Флора России» вышли марки, посвящённые ягодам

spot_img
На главнуюНовости Рязани

В почтовое обращение в рамках серии «Флора России» вышли марки, посвящённые ягодам

7info7

На почтовых марках изображены плоды клюквы, кизила, брусники и княженики арктической. Номинал марок 50 рублей, размер 36,5х29 мм. Тираж каждой марки 66 тысяч  экземпляров.

- Реклама -

Флора России является многолетней тематической серией почтовых марок  с изображениями растений. В историю отечественной филателии вписано несколько выпусков, посвященных флоре нашей страны.

Дополнительно к выпуску почтовых марок издан уникальный по своему внешнему виду конверт первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для 13 регионов России, в том числе для Рязани. Оттиск гашения первого дня можно поставить сегодня в почтовом отделении по адресу 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, дом 49.

Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews, Telegram. Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту info@7info.ru

Предыдущая статьяЗа сутки рязанцы перечислили телефонным мошенникам 728 тысяч рублей
Следующая статьяДорогу у села Шумашь под Рязанью залило водой
Комментарии для сайта Cackle