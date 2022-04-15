В почтовое обращение в рамках серии «Флора России» вышли марки, посвящённые ягодам

На почтовых марках изображены плоды клюквы, кизила, брусники и княженики арктической. Номинал марок 50 рублей, размер 36,5х29 мм. Тираж каждой марки 66 тысяч экземпляров.

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Флора России является многолетней тематической серией почтовых марок с изображениями растений. В историю отечественной филателии вписано несколько выпусков, посвященных флоре нашей страны.

Дополнительно к выпуску почтовых марок издан уникальный по своему внешнему виду конверт первого дня и изготовлены штемпели специального гашения для 13 регионов России, в том числе для Рязани. Оттиск гашения первого дня можно поставить сегодня в почтовом отделении по адресу 390000, г. Рязань, ул. Почтовая, дом 49.

Почтовые марки, погашенные в день их выпуска, приобретают дополнительную филателистическую ценность для коллекционеров всего мира.