Понедельник, 9 сентября, 2024

В Питере пьяный мужчина зарезал дочь-студентку и бегал по дому с ножом — SHOT

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

вакцинация
Изображение Alina Kuptsova с сайта Pixabay

В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина зарезал дочь-студентку и бегал с ножом по дому, сообщает SHOT.

По данным источника, ЧП случилось воскресным вечером 8 сентября в квартире на Поликарповой аллее. 40-летний Дмитрий С. перепил и напал на 18-летнюю дочь. Студентка 2-го курса Политехнического колледжа городского хозяйства получила множество ножевых ранений и скончалась от потери крови.

Сразу после Дмитрий стал бегать с ножом по лестничной клетке и кричать, чем перепугал соседей, которые вызвали полицию.

Правоохранители задержали мужчину, известно, что он уже имеет судимости за разбой и угон автомобиля.

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