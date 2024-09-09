В Санкт-Петербурге нетрезвый мужчина зарезал дочь-студентку и бегал с ножом по дому, сообщает SHOT.

По данным источника, ЧП случилось воскресным вечером 8 сентября в квартире на Поликарповой аллее. 40-летний Дмитрий С. перепил и напал на 18-летнюю дочь. Студентка 2-го курса Политехнического колледжа городского хозяйства получила множество ножевых ранений и скончалась от потери крови.

Сразу после Дмитрий стал бегать с ножом по лестничной клетке и кричать, чем перепугал соседей, которые вызвали полицию.

Правоохранители задержали мужчину, известно, что он уже имеет судимости за разбой и угон автомобиля.