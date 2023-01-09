В Пителинском районе уверены – вместе они смогут все

Муниципалитет демонстрирует, как успешная и последовательная реализация проектов местных инициатив способна преобразить район, сделать его более комфортным для жителей и привлекательным для гостей.

Сквер «Мы вместе» в центре Пителина благоустроен по программе местных инициатив в 2019 году. Зону отдыха торжественно открыли в День народного единства

Программа поддержки муниципальных инициатив работает в Рязанской области с 2017 году. Практически все это время в ней самое активное участие принимает один из самых малочисленных муниципалитетов Рязанской области – Пителинский район. При помощи этой программы в Пителине и окрестных селах удалось успешно реализовать больше двух десятков различных социально значимых проектов.

Митинг, посвященный Дню Победы, у мемориала воинам-освободителям, который был обновлен по программе поддержки местных инициатив

В 2021 году в жизнь было воплощено сразу пять местных инициатив, а в 2022-м – их было уже шесть. Для муниципалитета с населением меньше пяти тысяч человек вхождение в региональную программу с таким количеством объектов – это, с одной стороны, большая удача, а с другой – свидетельство заинтересованности управленцев на местах в улучшениях. Но самое главное, это показатель вовлеченности самих жителей в созидательные процессы, их доверия к местной власти. Ведь без поддержки простых людей даже самые замечательные инициативы теряют жизнеспособность. Чтобы проект перешел с картинок в реальность, местные жители должны понимать, чем конкретно он им будет полезен. Когда здесь нет вопросов, то люди охотно вкладывают в благоустроительные проекты свои личные деньги. На этом принципе и построена региональная программа поддержки местных инициатив. Чем больше уровень софинансирования от жителей, тем выше вероятность, что проект пройдет конкурсный отбор и получит региональные средства. Проще говоря, за будущие блага люди голосуют рублем.

Так теперь выглядит облагороженная территория у водоема в селе Пеньки – одно из любимых мест отдыха пителинцев

Глава администрации Пителинского района Андрей Гаврилов твердо убежден: работа с общественными инициативами – это один из наиболее доступных небольшим муниципалитетам инструментов, помогающих с помощью региональных денег преобразить сельские территории. Благодаря программе поддержки местных инициатив в позапрошлом году, например, в райцентре появилась универсальная спортивная площадка, в Ермо-Николаевке – открытая сцена рядом с сельским ДК, в Веряеве обновлен воинский обелиск. В минувшем году в рамках программы облагорожена территория отдыха у водоема в селе Пеньки, отремонтирована водопроводная сеть и поставлена водонапорная башня на улице Молодежной в Нестерове.

Новая водонапорная башня в селе Нестерово. Важный инфраструктурный проект, реализованный в рамках программы поддержки местных инициатив

По-настоящему народный проект реализуется сейчас в райцентре – здесь начаты работы по обустройству Можаева сквера, который находится на месте дома, где родился и вырос знаменитый уроженец этих мест, писатель и драматург Борис Можаев. В следующем году будет отмечаться его 100-летие, и это общественное пространство должно стать своего рода культурной доминантой муниципалитета.

Работы в будущем Можаевом сквере прошедшей осенью

И здесь стоит отдельно сказать о том, что все инициативы, реализуемые в Пителинском районе, плотно увязаны с ближайшими и долгосрочными планами по развитию муниципалитета. То есть каких-то случайных или выпадающих из общей концепции инициатив здесь попросту нет. Каждая, как правило, является частью какого-то более масштабного проекта. Наглядный пример тому – стадион «Урожай». Это, по сути, спортивное ядро райцентра, куда практически каждый год по программе местных инициатив добавляются новые элементы – вначале это были скейт-площадка и универсальная спортплощадка, а теперь – оборудование для занятий воркаутом и детский городок.

– Первое время люди относились настороженно. Сомневались, будут ли проекты воплощаться в жизнь, можно ли вообще в этом плане доверять власти. Но когда они увидели результаты, поняли что благодаря местным инициативам меняется и райцентр, и села, то доверия стало больше. А я и раньше, и сейчас готов встречаться, общаться с жителями напрямую, объяснять, как вместе мы сможем улучшить жизнь в нашем районе, – говорит глава районной администрации Андрей Гаврилов.

Универсальная спортплощадка – один из элементов спортивного ядра в райцентре

На этот год район вместе с сельскими поселениями готовит к реализации новый пакет инициатив с мест. И снова на первый план выходят потребности самих жителей в связке с ближайшими и долгосрочными планами по развитию муниципалитета. Планируется обустройство двух зон отдыха – зимней в Пителине и летней в селе Савро-Мамышево; продолжение работ в Можаевом сквере, приведение в порядок одного из тротуаров в райцентре. Судя по тому, насколько активно жители района обсуждают эти проекты в соцсетях, предлагают свои инициативы, можно судить о неравнодушии пителинцев к происходящему вокруг и их готовности участвовать в улучшении жизни района.

Команда районной администрации работает, опираясь на девиз «Вместе мы сможем все». Судя по тому очевидному прогрессу, который достигнут в муниципалитете за последнее время, оптимизм небезоснователен, ведь подкреплен он вполне конкретными делами и их видимыми результатами.