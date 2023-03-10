Пятница, 10 марта, 2023
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В Пителинском районе активно борются с последствиями сильного снегопада

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Всю ночь и утро 10 марта в Пителинском районе шёл мокрый снег. Такие погодные явления характерны для середины марта, поэтому коммунальные службы держат погодную ситуацию на постоянном контроле.

На борьбу со снегом была выведена вся уборочная техника района, дорожные службы работают в круглосуточном режиме. В первую очередь чистятся центральные дороги и улицы. Люди добросовестно выполняют свою работу.

Уборку снега дорожники и работники коммунальной службы стараются провести как можно более оперативно, так как уже в выходные Гидрометцентр передаёт плюсовую температуру.

– Я сам родом из Ярославля и позавчера по работе приехал в ваш район. Сегодня мне уезжать обратно, и после ночного «мегаснегопада» я был приятно удивлён, как оперативно, слажено, быстро убирается снег в посёлке. Спасибо всем дорожным службам за их нелегкий труд, – поделился водитель большегруза Александр.

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