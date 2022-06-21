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Вторник, 21 июня, 2022

В Пителино прошла выставка трофейного вооружения

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В Пителино прошла выставка трофейного вооружения

20 июня на базе Пителинской детской модельной библиотеки прошла выставка трофейного вооружения ВСУ( вооруженные силы Украины).

Выставка была организована Рязанским музеем истории ВДВ совместно с военно-патриотическим историческим клубом «Победа» в поддержку проведения военной специальной операции РФ на Украине.

В числе посетителей — жители р.п. Пителино и района , работники учреждений и предприятий поселка, ученики Нестеровской основной и Пителинской средней школы, гости района ,воспитанники Пителинского психоневрологического интерната и многие другие.

Людмила Полякова, жительница р.п. Пителино : Мы в нашей семье ежедневно следим за событиями на Украине. Данная выставка оставляет в душе чувство гордости и уверенности за нашу Родину. Отрадно ,что среди посетителей много юных пителинцев. Для них такие показы — самый лучший и действенный урок патриотизма. Большое спасибо её организаторам. Приезжайте к нам почаще.

В Пителино прошла выставка трофейного вооружения
В Пителино прошла выставка трофейного вооружения
В Пителино прошла выставка трофейного вооружения
В Пителино прошла выставка трофейного вооружения
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