В Пителино прошла выставка трофейного вооружения

20 июня на базе Пителинской детской модельной библиотеки прошла выставка трофейного вооружения ВСУ( вооруженные силы Украины).
Выставка была организована Рязанским музеем истории ВДВ совместно с военно-патриотическим историческим клубом «Победа» в поддержку проведения военной специальной операции РФ на Украине.
В числе посетителей — жители р.п. Пителино и района , работники учреждений и предприятий поселка, ученики Нестеровской основной и Пителинской средней школы, гости района ,воспитанники Пителинского психоневрологического интерната и многие другие.