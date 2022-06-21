В Пителино прошла выставка трофейного вооружения

Людмила Полякова, жительница р.п. Пителино : Мы в нашей семье ежедневно следим за событиями на Украине. Данная выставка оставляет в душе чувство гордости и уверенности за нашу Родину. Отрадно ,что среди посетителей много юных пителинцев. Для них такие показы — самый лучший и действенный урок патриотизма. Большое спасибо её организаторам. Приезжайте к нам почаще.