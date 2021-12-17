В Петрозаводске муж умер во время секса с любовницей

Завершено расследование уголовного дела в отношении 43-летней жительницы Карелии, которая обвиняется в убийстве двух человек, пишет Onego.ru.

По версии следствия, женщина пришла домой и застала своего гражданского мужа в момент интимной близости с любовницей.

Ревнивая злоумышленница не смогла сдержать эмоции и схватила нож, после чего устроила кровавую бойню. В итоге ее соперница умерла на месте от полученных травм. Мужчина скончался в больнице.

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По ходатайству следователя обвиняемая была арестована.