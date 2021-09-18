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Суббота, 18 сентября, 2021
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В Петербурге затонул прогулочный катер

Александр Ильин
В Петербурге затонул прогулочный катер
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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В Санкт-Петербурге прогулочный катер врезался в опору Гренадерского моста и, проплыв несколько сот метров, затонул возле Кантемировского моста. Об этом сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

ЧП произошло рано утром 18 сентября на реке Большая Невка. По данным ведомства, на борту судна находились 4 пассажира, которые во время затопления оказались в воде. Всем удалось спастись, троих госпитализировали. 

Сейчас проводятся мероприятия по извлечению катера из воды. Уточняется, что разлива нефтепродуктов не произошло. 

В Петербурге затонул прогулочный катер
Фото: Северо-Западная транспортная прокуратура

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