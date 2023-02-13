Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 18-летней жительницы Петербурга, написала Фонтанка.

Инцидент произошел на девятом этаже одного из домов по Колпинскому шоссе.

Потерпевшая рассказала, что малознакомый молодой человек, который представился Максимом, пытался задушить ее и совершил действия сексуального характера.

Злоумышленником оказался 18-летний нелегал по имени Оятулло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.