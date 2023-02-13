Понедельник, 13 февраля, 2023
powder

В Петербурге задержали насильника, взявшего русский псевдоним

На главнуюНовости мира

Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 18-летней жительницы Петербурга, написала Фонтанка.

Инцидент произошел на девятом этаже одного из домов по Колпинскому шоссе.

Потерпевшая рассказала, что малознакомый молодой человек, который представился Максимом, пытался задушить ее и совершил действия сексуального характера.

Злоумышленником оказался 18-летний нелегал по имени Оятулло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации