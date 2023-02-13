Сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в изнасиловании 18-летней жительницы Петербурга, написала Фонтанка.
Инцидент произошел на девятом этаже одного из домов по Колпинскому шоссе.
Потерпевшая рассказала, что малознакомый молодой человек, который представился Максимом, пытался задушить ее и совершил действия сексуального характера.
Злоумышленником оказался 18-летний нелегал по имени Оятулло. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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