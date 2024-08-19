Понедельник, 19 августа, 2024

В Петербурге задержали москвичей, танцевавших в полуголом виде под нацистские марши

Автор: 7info7

Опубликовано

Фото: t.me/umvd62

Полиция Санкт-Петербурга задержала трех жителей Москвы, которые устроили танцы под немецкие марши времен Второй мировой войны, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Инцидент произошел в ночь на 16 августа у дома №9 на 14-й линии Васильевского острова, сообщает пресс-служба регионального главка МВД РФ.

На видеозаписи, обнаруженной правоохранителями в интернете, видно, как молодые люди выходят из каршерингового автомобиля и начинают танцевать под музыку нацистской Германии, при этом демонстрируя жесты, похожие на приветствие гитлеровцев.

Личности «танцоров» были установлены, и все трое были задержаны на Московском вокзале при попытке вернуться в Москву. В отделе полиции задержанные заявили, что раскаиваются в содеянном, объясняя свой поступок алкогольным опьянением.

В настоящее время решается вопрос о привлечении молодых людей к ответственности. Полиция также разыскивает четвертого участника инцидента.

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