В Петербурге у реки Смоленка нашли тележку с частями тела неизвестного мужчины

Во вторник, 16 ноября, у реки Смоленка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружили тележку с частями тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета.

Как уточняют в ведомстве, труп нашли рабочие, которые занимались укреплением набережной реки. Они позвонили в полицию и сообщили, что сумка была привязана к тележке на колесиках.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Уточняется, вечером того же дня задержали подозреваемого. Им оказался сын погибшего, с которым они проживали в одной квартире.

Читайте 7info, где вам удобно: ЯндексНовости, ЯндексДзен, GoogleNews, Telegram.

Есть тема для новости? Присылайте информацию на почту [email protected]