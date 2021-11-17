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Среда, 17 ноября, 2021
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В Петербурге у реки Смоленка нашли тележку с частями тела неизвестного мужчины

Александр Ильин
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

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Во вторник, 16 ноября, у реки Смоленка в Василеостровском районе Санкт-Петербурга обнаружили тележку с частями тела неизвестного мужчины. Об этом сообщает пресс-служба регионального следственного комитета. 

Как уточняют в ведомстве, труп нашли рабочие, которые занимались укреплением набережной реки. Они позвонили в полицию и сообщили, что сумка была привязана к тележке на колесиках.

В полиции возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ (Убийство).

Уточняется, вечером того же дня задержали подозреваемого. Им оказался сын погибшего, с которым они проживали в одной квартире.

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