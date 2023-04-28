Сотрудники полиции разыскивают жителя Петербурга, которого подозревают в изнасиловании девушки, сообщила «Фонтанка».

Инцидент произошел ночью 27 апреля. По предварительным данным, 20-летняя туристка из Москвы вышла из кафе на канале Грибоедова и познакомилась с мужчиной, который предложил ей покататься на городу на его автомобиле.

Девушка согласилась, и водитель увез ее на залив в районе железнодорожной станции Бронка. Там злоумышленник надругался над жертвой, после чего высадил ее в Ломоносове.

По словам москвички, у насильника был огромный шрам от уха до затылка. У него также была борода. Проводится проверка.