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Понедельник, 6 сентября, 2021
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В Петербурге свидание закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

Никита Брыкин
В Петербурге свидание закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

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Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая подозревается в превышении пределов самообороны, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительной версии, девушка познакомилась в Сети с 45-летним бизнесменом и отправилась к нему в гости на первое свидание.

Сообщается, что директор фирмы по утилизации отходов, который показался даме обаятельным, стал склонять ее к БДСМ. Услышав отказ, мужчина применил силу.

В итоге девушка нанесла любовнику глубокие ножевые ранения. В итоге потерпевший скончался. Петербурженка же попала в больницу со сломанной челюстью, ушибами и ранами. Теперь же ей грозит реальный срок.

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