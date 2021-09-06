В Петербурге свидание закончилось кровавой БДСМ-драмой с убийством

Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летней жительницы Санкт-Петербурга, которая подозревается в превышении пределов самообороны, пишет телеграм-канал «Mash на Мойке».

По предварительной версии, девушка познакомилась в Сети с 45-летним бизнесменом и отправилась к нему в гости на первое свидание.

Сообщается, что директор фирмы по утилизации отходов, который показался даме обаятельным, стал склонять ее к БДСМ. Услышав отказ, мужчина применил силу.

В итоге девушка нанесла любовнику глубокие ножевые ранения. В итоге потерпевший скончался. Петербурженка же попала в больницу со сломанной челюстью, ушибами и ранами. Теперь же ей грозит реальный срок.