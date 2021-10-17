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Воскресенье, 17 октября, 2021
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В Петербурге школьники толпой избили прохожего нунчаками и битой

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Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту избиения жителя Санкт-Петербурга толпой школьников, сообщает РЕН ТВ.

Инцидент произошел днем 16 октября в Среднегаванском переулке. Опубликована видеозапись с места событий.

По предварительной информации, конфликт начался со словесной перепалки. На кадрах видно, что молодой человек пытался убежать от оппонентов.

В итоге злоумышленники настигли жертву и магазина принялись избивать его кулаками, ногами, нунчаками и битой.

Правоохранители задержали нападавших. Ими оказались старшеклассники, а также студент колледжа.

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