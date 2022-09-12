В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода

В понедельник, 12 сентября, в связи с Днём перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Днем Ништадтского мира и Крестным ходом от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского в Санкт-Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту. Об этом напомнила администрация Центрального района города.

Движение транспорта закроют на период 10.00-13.30 от Казанского собора до площади Александра Невского. Также закроют улицы, которые пересекают Невский проспект.

Временно изменятся маршруты движения общественного транспорта.

Полная информация здесь.