Понедельник, 12 сентября, 2022
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В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода

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В понедельник, 12 сентября, в связи с Днём перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского – Днем Ништадтского мира и Крестным ходом от Казанского Кафедрального собора к площади Александра Невского в Санкт-Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту. Об этом напомнила администрация Центрального района города.

Движение транспорта закроют на период 10.00-13.30 от Казанского собора до площади Александра Невского. Также закроют улицы, которые пересекают Невский проспект. 

Временно изменятся маршруты движения общественного транспорта. 

В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода
В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода
В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода
В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода
В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода
В Петербурге перекроют движение по Невскому проспекту из-за крестного хода

Полная информация здесь.

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