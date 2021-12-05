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Воскресенье, 5 декабря, 2021
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В Петербурге педофил дважды за четыре дня изнасиловал ребенка в метро

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Сотрудники полиции разыскивают жителя Санкт-Петербурга, который подозревается в изнасиловании 13-летней девочки, сообщает Piter.TV.

С заявлением в полицию пришел отец потерпевший. Первый эпизод произошел 30 ноября на станции «Площадь Александра Невского». По его словам, утром педофил напал на его дочь в метро и надругался над жертвой.

Второй эпизод случился в том же месте примерно в то же время. Таким образом, злоумышленник изнасиловал одну и ту же школьницу дважды за четыре дня.

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Девочка не сразу призналась родителям. Преступнику грозит до 10 лет лишения свободы.

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