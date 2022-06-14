В Петербурге отчим четыре года держал падчерицу в секс-рабстве

Стражи порядка задержали 57-летнего жителя Петербурга, которого подозревают в том, что он держал падчерицу в секс-рабстве на протяжении четырех лет, пишет КП.

По словам девочки, все началось после того, как ей исполнилось 14 лет. Злоумышленник стал интересоваться, не интересует ли падчерицу порнография. Она призналась, что посматривает, такой ответ устроил отчима.

Осенью мама с сестрой легли в больницу на две недели. Тогда злоумышленник напоил жертву, и утром она проснулась в его кровати. Через два месяца у нее сломался планшет. Мужчина отнес технику в ремонт. При этом ему удалось извлечь интимные фотографии падчерицы, которыми она делилась со своим парнем.

Под угрозой их публикации отчим заставил девочку сделать ему новые откровенные снимки. Зимой 2019 года он принудил ее снять для него видео эротического содержания. После этого педофил начал подкладывать в комнату падчерицы секс-игрушки и заставлял ими пользоваться.

Пару месяцев спустя мужчина заставил жертву заняться с ним оральным сексом в подвале, иначе он расскажет и про ее курение и снятые видео и распространит их в интернете.

«Он ответил, что если я расскажу, то он заплатит «узбекам», чтобы меня изнасиловали», – призналась девочка.

Своей падчерице он скидывал и чужие ролики, которые от нее требовал повторить. В 2022 году ей исполнилось 18 лет, у нее уже появился молодой человек. В очередной раз не выдержав домогательств, она ему обо всем рассказала. Парень ее поддержал, настоял на том, чтобы все это девушка рассказала маме и полиции.