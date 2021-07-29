В Петербурге нашли тело привязанной за шею проводом к авто женщины

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Накануне в парке на Пулковском шоссе в Петербурге обнаружили тело 43-летней женщины, которое было привязано за шею проводом к припаркованной машине, пишет 78.ru.

Лучшая подруга жертвы рассказала, что к убийству может быть причастен ее сожитель погибшей. У пары были «тяжелые» отношения: мужчина закладывал вещи убитой в ломбард, тащил все из дома.

Женщина очень боялась возлюбленного и делала все, что он ей говорил. Он полностью обеспечивала кавалера и подарила ему две машины. Однако в итоге дама решила порвать отношения.

Знакомая считает, что мужчина не принял отказа, выманил жертву из квартиры просьбой прикурить от автомобиля и забрать ботинки и убил.

Выяснилось, что мужчины есть проблемы с наркотиками. У погибшей остались двое детей.