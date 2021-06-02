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Среда, 2 июня, 2021
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В Петербурге надругались над иностранцем и ограбили его

Елена Лобанова
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В Санкт-Петербурге злоумышленники надругались над иностранным студентом и ограбили его. Об этом сообщает РЕН ТВ

Известно, что гражданин Германии учится на втором курсе университета США. Он рассказал, что в его арендованную квартиру вошли двое незнакомцев. Они надругались над молодым человеком, а после похитили у него iPhone 11, кошелек, в котором находилось 30 000 рублей, и банковские карты. 

Преступники скрылись с места преступления. Полицейским же удалось задержать 30-летнего подозреваемого по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело.

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