В Петербурге надругались над иностранцем и ограбили его

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В Санкт-Петербурге злоумышленники надругались над иностранным студентом и ограбили его. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Известно, что гражданин Германии учится на втором курсе университета США. Он рассказал, что в его арендованную квартиру вошли двое незнакомцев. Они надругались над молодым человеком, а после похитили у него iPhone 11, кошелек, в котором находилось 30 000 рублей, и банковские карты.

Преступники скрылись с места преступления. Полицейским же удалось задержать 30-летнего подозреваемого по горячим следам. Против него возбудили уголовное дело.