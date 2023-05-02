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Вторник, 2 мая, 2023

В Петербурге гость детского праздника уронил именинницу на пол головой

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В Санкт-Петербурге гость детского праздника случайно проломил имениннице череп, сообщает телеграм-канал 112.

Родители решили отпраздновать 7-летие дочери в ресторане. Пригласили гостей, один из которых решил потанцевать с девочкой. Мужчина поднял ребёнка на руки и случайно уронил на пол. При падении девочка ударилась головой.

По данным РЕН ТВ, инцидент произошел вечером 30 апреля на проспекте Сизова.

Пострадавшая находится в больнице в тяжёлом состоянии. У девочки зафиксировали открытую черепно-мозговую травму, переломом затылочной кости с переходом на основание черепа.

Мужчину проверяет полиция.

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