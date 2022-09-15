Четверг, 15 сентября, 2022
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В Первоуральске мужчину стошнило кровью на улице, он упал и умер

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Следователи проводят проверку по факту внезапной смерти жителя Первоуральска, пишет E1.RU.

Инцидент произошел 14 сентября на улице Вайнера. По словам очевидцев, мужчину кровью. Он обратился за помощью к прохожим, которые вызвали скорую.

«Десять минут лежал и дергался, потом затих. Скорая приехала через 35 минут — констатировали смерть», – рассказали очевидцы.

Горожане заметили на теле 44-летнего погибшего следы инъекций и тюремные тату. По предварительным данным, смерть не носит криминального характера. Тело мужчины отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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