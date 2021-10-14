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Четверг, 14 октября, 2021
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В Пермском крае силовики оцепили Соликамский автодорожный колледж

Александр Ильин

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В городе Соликамск сотрудники силовых структур оцепили территорию вокруг автодорожно-промышленного колледжа. Об этом сообщает портал «В курсе.ру» со ссылкой на собственный источник. 

По словам очевидца, возле здания учебного заведения находятся несколько правоохранителей и полицейские автомобили. Как рассказывают ученики, занятие в этот день отменили, а со следующего дня, с 15 октября, начнут проходить в дистанционном формате. 

В колледже комментировать ситуацию отказались. 

В региональном МВД заявили, что никакого ЧП не произошло. 

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