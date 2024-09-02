Понедельник, 2 сентября, 2024

В Пермском крае должница по алиментам пряталась от приставов в подземном лазе

Автор: 7info7

Опубликовано

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Жительница Кочевского округа, задолжавшая 150 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, пыталась скрыться от судебных приставов в подземном лазе, который сама же и вырыла в своем доме. Об этом сообщает ГУФССП России по Пермскому краю.

Прибыв по адресу проживания должницы, судебные приставы обнаружили запертую дверь. Зная о ее склонности уклоняться от встреч, приставы осмотрели придомовую территорию и обратили внимание на странный подкоп, ведущий из-под дома. Из него торчала голова женщины, перепачканная землей.

Должницу извлекли из укрытия и доставили в отдел, где ей был вручен обвинительный акт. Теперь ей грозит лишение свободы, если она не начнет выплачивать алименты на содержание дочери.

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