В Пермском крае должница по алиментам пряталась от приставов в подземном лазе

Жительница Кочевского округа, задолжавшая 150 тысяч рублей алиментов на содержание своей дочери, пыталась скрыться от судебных приставов в подземном лазе, который сама же и вырыла в своем доме. Об этом сообщает ГУФССП России по Пермскому краю.

Прибыв по адресу проживания должницы, судебные приставы обнаружили запертую дверь. Зная о ее склонности уклоняться от встреч, приставы осмотрели придомовую территорию и обратили внимание на странный подкоп, ведущий из-под дома. Из него торчала голова женщины, перепачканная землей.

Должницу извлекли из укрытия и доставили в отдел, где ей был вручен обвинительный акт. Теперь ей грозит лишение свободы, если она не начнет выплачивать алименты на содержание дочери.