Преподавательница одной из школ в Пермском крае оскорбляла восьмиклассника за то, что он не вовремя пришел на праздник.

Видеозапись с ее участием опубликована в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, мальчик опоздал на выступление к 23 февраля. Учительница в ответ обвинила его в предательстве страны.

«Ты предатель! Больше ты в этом классе учится не будешь. Для меня ты ноль без палочки! <…> Вали отсюда!» – заявила женщина.

Друзья подростка рассказали, что юноша практически отличник с примерным поведением и хорошей успеваемостью.