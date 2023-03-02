Четверг, 2 марта, 2023
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В Пермской крае учительница оскорбляла ученика из-за опоздания на праздник

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Преподавательница одной из школ в Пермском крае оскорбляла восьмиклассника за то, что он не вовремя пришел на праздник.

Видеозапись с ее участием опубликована в группе «Плохие новости» в соцсети «ВКонтакте».

По предварительной информации, мальчик опоздал на выступление к 23 февраля. Учительница в ответ обвинила его в предательстве страны.

«Ты предатель! Больше ты в этом классе учится не будешь. Для меня ты ноль без палочки! <…> Вали отсюда!» – заявила женщина.

Друзья подростка рассказали, что юноша практически отличник с примерным поведением и хорошей успеваемостью.

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