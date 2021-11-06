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Суббота, 6 ноября, 2021
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В Перми зверски убили целую семью

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Жительница Перми обнаружила дома в Кировском районе тела убитых родителей и собственного сына, сообщает РЕН ТВ.

По словам 43-летней женщины, она открыла запертую изнутри квартиры дверь и увидела на полу в прихожей 17-летнего сына. Его труп был сильно изуродован множеством колото-резаных ран.

На кухню шокированная родственница наткнулась на тело 65-летней матери, на шее и груди которой также были видны следы ударов колющим предметом.

Наконец, в другой комнате пермячка обнаружила мертвым 75-летнего отца с ранами на животе и в области предплечья. По факту случившегося возбуждено уголовное дело.

По версии следствия, 75-летний мужчина могу убить супругу и 17-летнего внука, а затем свести счеты с жизнью. Дочь подтвердила, что, ее отец отличался агрессивным нравом.

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