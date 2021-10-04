В Перми школьники 14 и 15 лет отправлены в колонию за двойное убийство и изнасилование

В Перми суд вынес приговор двум школьникам за совершение жестоких преступлений. Об этом сообщает региональный «АиФ»

Молодых людей осудили за преступления, совершённые в 2020 году. Подростки расправились с мужчиной, избили его и подожгли одежду. Затем один из них изнасиловал девушку и, чтобы скрыть следы преступления, убил её. Помимо этого, они причастны к избиение ещё одной женщины.

Суд отправил 14-летнего подростка в воспитательную колонию на 9 лет и 10 месяцев, 15-летнего юношу – на 9 с половиной лет.