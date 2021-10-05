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Вторник, 5 октября, 2021
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В Перми мужчина обматерил и избил на улице двух пятиклассниц

Никита Брыкин
В Перми мужчина обматерил и избил на улице двух пятиклассниц

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В Перми местный житель обматерил и избил на улице двух пятиклассниц, инцидент попал на видео, сообщает телеканал РЕН ТВ.

На кадрах видно, что мужчина ведет себя с детьми очень резко, после чего бьет школьниц по лицу и уходит.

Многодетный отец в беседе с телеканалом 360 признался, что перепутал девочек с подростками, которые издевались над его дочерью.

«Я за свою дочку вступился, потому что она мне сказала, что ее избивают старшие подростки. Портфель отбирают, телефон отбирают, ключи отбирают. Ну, я ошибся», – утверждает мужчина.

Злоумышленник отметил, что извинился перед родителями потерпевших и рассказал, что сделал это все «как бы не специально».

Юристы считают, что ему может грозить до трех лет тюрьмы за нанесение побоев и хулиганство. Следователи проводят проверку по факту случившегося.

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